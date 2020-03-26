РИАМО - 26 мар. В ближайшие выходные погода в Московском регионе будет напоминать середину апреля, температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов, сообщила РИАМО в четверг главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В выходные будет комфортная погода с переменной облачностью, без осадков. <...> В дневные часы воздух будет прогреваться градусов до плюс 10 - плюс 13. Погода будет соответствовать, скорее всего, середине апреля», - сказала Позднякова.

Она также уточнила, что по области в ночные часы температура может опуститься до 0 градусов, тогда как в центре города будет оставаться слабоположительной.

Но не стоит рассчитывать, что такая погода сохранится на долго. По словам синоптика, в начале следующей недели

30 и 31 марта погоду будет определять южный циклон, который принесет дождь и мокрый снег. Не исключено, что вновь образуется небольшой снежный покров.

«В ночные часы уже ожидается 0 - минус 5 и дневная температура около 0 градусов. <...> Нужно быть готовым к тому, что зима еще напомнит о себе в конце марта - начале апреля», - добавила Позднякова.

Кроме того, вместе с перепадами температур в Московском регионе ожидаются резкие колебания атмосферного давления.

«У нас сейчас давление будет выше климатической нормы, потому что погоду определяет антициклон. А затем с южным циклоном давление у нас будет понижаться как раз 30 и 31 (марта - ред.). Когда он (циклон - ред.) будет смешаться на северо-восток, атмосферное давление вновь начнет расти», - заключила синоптик.

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