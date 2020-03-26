РИАМО - 26 мар. Правительство России приняло решение отменить регулярные и чартерные рейсы в другие страны с 27 марта, сообщает Федеральное агентство новостей.
Росавиации поручили приостановить авиационное сообщение, кроме рейсов для вывоза российских граждан из-за границы на территорию своей страны. Списки россиян за рубежом сформировало министерство иностранных дел России.
«Обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении», — отмечается в документе.
Решение приняли на заседании президиума Координационного совета при кабинете министров РФ по борьбе с распространением коронавируса.
Ограничения также не коснутся полетов, которые осуществляются по отдельным решениям правительства Российской Федерации.
Отечественным авиакомпаниям придется отправить в отпуск до 50% сотрудников воздушных судов.
Профсоюз летного состава России рассказал, что работникам предлагают использовать плановые отпуска за прошлый год или взять отпуск за свой счет. При прекращении внутренних рейсов авиакомпании будут вынуждены сократить штат.
Профсоюз отмечает, что в авиакомпаниях России работает порядка 14,8 тысячи пилотов и радистов и 21,7 тысячи бортпроводников.
Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру. На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 472 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. В России зафиксировано 658 случаев заражения, 30 пациентов выздоровели.
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