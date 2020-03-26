РИАМО - 26 мар. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в промзоне в подмосковном Одинцове на улице Железнодорожная, его планируют уничтожить в четверг, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны по адресу городской округ Одинцовский, улица Железнодорожная, дом 17, промзона», - говорится в сообщении.

Силами ОМВД была выставлена охрана. Изъятия и уничтожение боеприпаса силами министерства обороны Российской Федерации запланировано на четверг.