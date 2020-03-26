РИАМО - 26 мар. В Дмитровском городском округ полицейские составили около 50 административных протоколов в отношении нелегальных мигрантов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители проверили производственно-складские и торговые объекты, расположенные на территории городского округа, в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий.

«В результате операций сотрудниками полиции за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории России в отношении нелегальных мигрантов составлено 48 административных протоколов», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что на каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

По факту незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан на руководителей организаций будут составлены административные протоколы.