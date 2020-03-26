РИАМО - 26 мар. Сообщение о минировании шести пассажирских самолетов, прилетавших в аэропорт Шереметьево и вылетавших оттуда, оказалось ложным, эвакуация не проводилась, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«От анонимного заявителя на электронную почту авиакомпании «Аэрофлот» поступили сообщения о минировании шести воздушных судов, осуществляющих вылеты и прилеты в аэропорту Шереметьево городского округа Химки Московской области», - говорится в сообщении.

Были усилены меры безопасности силами подразделений аэропорта. Эвакуация не проводилась. По данному факту была проведена проверка.

Все воздушные суда были досмотрены, взрывчатых веществ и предметов не обнаружено. Сообщение оказалось ложным. На работу аэропорта ложное сообщение не повлияло.