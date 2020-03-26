РИАМО - 26 мар. Властям муниципалитетов Московской области рекомендовали размещать медиков, которые оказывают помощь заболевшим коронавирусной инфекцией, в отелях, санаториях и на базах отдыха, соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на официальном портале правительства региона.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности в связи с борьбой с распространением коронавируса.

«Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области: <…> создать условия для временного размещения медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (Covid-2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (Covid-2019) в гостиницах, отелях, санаториях, базах отдыха и в других аналогичных средствах размещения», — говорится в документе.

На медицинских работников также не распространяется режим самоизоляции. С четверга самоизоляцию в Подмосковье обязаны соблюдать жители старшего возраста и граждане с хроническими заболеваниями. Помимо этого, работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу.

Коронавирус начал распространяться из Китая в конце прошлого года. Сейчас в мире зафиксировано более 472 тысяч случаев заражения. В России выявили 658 случаев заболевания, вылечились от болезни 29 человек.

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