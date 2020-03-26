РИАМО - 26 мар. В новой Москве специалисты построили газопровод протяженностью 11 километров и водопровод для инфекционной больницы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Завершено строительство магистрального газопровода общей протяженностью более 11 километров для газификации новой инфекционной больницы, объект готов к врезке в газораспределительную систему Москвы. Ведутся работы по строительству еще 3,5 километра распределительных сетей на площадке медцентра. Также уже полностью проложены водопроводные и канализационные сети», - сказал Бирюков.

Он отметил, что благодаря высокой квалификации специалистов комплекса городского хозяйства Москвы и наличию собственных строительно-монтажных подразделений данные работы были завершены за считанные дни, которые обычно занимают до полутора лет.

По его словам, уже на 30% выполнены работы по строительству котельной, которая обеспечит больницу теплом и горячей водой, мощность которой составит 15,5 гигакалория в час, так как объем потребления газа на объекте достаточно большой – около 2,5 тысячи кубических метров в час.

Бирюков добавил, что также продолжается строительство отдельной изолированной водосточной сети на территории больницы, двух локальных очистных сооружений с обеззараживанием поверхностного стока, водозаборного узла и двух канализационно-насосных станций.

Кроме того, проводится масштабная работа по обеспечению центра электроснабжением.

«Уже завершен первый этап технологического присоединения, выдано 8,1 мегаватт мощности, в рекордно короткие сроки - за десять дней - были проложены почти 8 километров кабельных линий, построены и включены четыре трансформаторные подстанции, в обычных условиях на выполнение такого объема работ с учетом проектирования потребовалось бы не менее полугода», - заявил Бирюков.

Он напомнил, что в инженерных работах на месте строительства новой больницы задействованы около 2 тысяч специалистов и порядка 400 единиц техники.

«Все работы ведутся в круглосуточном режиме. В настоящее время они идут по графику и будут сданы в установленный срок», – заключил Бирюков.

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