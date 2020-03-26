РИАМО - 26 мар. Специалистами департамента информационных технологий упрощена система регистрации на IT-платформе Московского инновационного кластера, теперь участникам не нужно переходить между городскими системами, для регистрации на i.moscow теперь достаточно иметь усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись (УКЭП), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Принципиально важная задача ИТ-платформы МИК — создавать удобные цифровые решения для пользователей. Упрощение регистрации сделает меры поддержки и инструменты развития участников Московского инновационного кластера доступными еще более широкому кругу инновационных организаций Москвы», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Кроме того, упрощенную регистрацию разработали для компаний-резидентов «Сколкова» и всех юридических лиц, имеющих аккаунты на портале госуслуг.

«Новый подход к авторизации не только облегчает работу с платформой и экономит время пользователей, но и способствует развитию всей московской цифровой экосистемы, которая помогает бизнесу взаимодействовать с партнерами, органами власти, образовательными и научными учреждениями», — добавил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Московский инновационный кластер начал работу в апреле 2019 года. Он объединяет промышленность, науку и образование, предпринимательство, институты развития и других участников рынка, которые нуждаются в эффективных инструментах для создания новых кооперационных проектов и инноваций.

В состав кластера сейчас входит 900 организаций. Участникам доступны инструменты для развития инноваций, поиска клиентов и партнеров. Сервисы и технологии для взаимодействия предоставляет ИТ-платформа i.moscow. Ее задача — создавать удобные цифровые решения и информационную экосистему для успешного развития инновационных проектов.