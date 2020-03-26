РИАМО - 26 мар. В связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о введении режима повышенной готовности сервис BlaBlaCar попросили приостановить работу, сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.

«Отсутствие системы контроля за здоровьем водителей влечет за собой возможность распространения коронавируса, это слишком опасно!» — отмечается в сообщении.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Учебные учреждения перешли на дистанционный режим обучения, отменены все массовые мероприятия, людям старше 65 лет рекомендовали соблюдать режим карантина.

Коронавирус Covid-2019 передается воздушно-капельным и контактным путями, поэтому во время карантина нельзя выходить из дома и контактировать с членами семьи. У тех, кто самоизолировался, должна быть отдельная посуда и средства личной гигиены.

Всем, кто прибыл из-за рубежа, нужно соблюдать 14-дневный карантин, при недомоганиях вызвать врача на дом.

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