РИАМО - 26 мар. Ребенок погиб во время пожара в частном доме СНТ «Истра-2» деревни Крючково городского округа Истра, еще двое детей пострадали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 23:43 поступило сообщение о пожаре в частном доме дачного типа. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение одного дома по всей площади 20 квадратных метров, а также горение мансарды второго дома на площади 15 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В доме находилось шесть человек: двое взрослых и четверо детей. Взрослые с тремя детьми самостоятельно покинули дом, но один ребенок остался внутри. Двоим детям с ожогами лица и кистей рук на месте была оказана медицинская помощь, от госпитализации отказались.

В 00:24 пожар удалось локализовать на площади 35 квадратных метров. В 00:29 пожарные ликвидировали открытое горение, а в 01:36 обнаружили тело погибшего ребенка. В 02:00 – ликвидация последствий пожара.



