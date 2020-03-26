РИАМО - 26 мар. Авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Соколово Богородского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.



«В 10:47 поступило сообщение об обнаружении при проведении строительных работ авиабомбы времен Великой Отечественной Войны по адресу: Богородский городской округ, Ямкино-Мамонтовское территориальное управление, деревня Соколово, СНТ «Скобельцино», - говорится в сообщении.



В этот же день боеприпас был изъят и уничтожен специалистами.