РИАМО - 26 мар. В Московской области приостанавливается оказание стоматологических услуг, кроме экстренной или неотложной помощи, в рамках борьбы с распространением коронавируса, соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на официальном портале правительства региона.

В области объявлен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить: оказание стоматологических услуг за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме», — говорится в документе.

В Подмосковье также приостановлены проект «Активное долголетие», проведение других досуговых мероприятий в соцучреждениях, работа библиотек и культурных организаций.

В барах, кафе, ресторанах запретили курение кальянов.

В рамках борьбы с распространением коронавируса в регионе граждане старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями с четверга должны временно соблюдать режим самоизоляции. Школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.

Работодателей призвали перевести своих сотрудников на удаленную работу.

Режим самоизоляции не касается только руководителей и сотрудников организаций и органов власти, чье нахождение на работе является критически важным, и работников системы здравоохранения.

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