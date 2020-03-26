РИАМО - 26 мар. Московский зоопарк предлагает посетить онлайн-трансляции с показательными кормлениями и трансляции из вольеров животных, сам зоосад на данный момент закрыт для посетителей из-за карантина, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Из вольеров больших панд, орангутанов, саймири и мартышек диана проходят трансляции в режиме реального времени. Пользователи сети могут понаблюдать за повадками обезьян и взаимоотношениями в их семьях. Показательные кормления наших питомцев записывают на видео в закрытых уголках вольеров, обычно эти помещения недоступны гостям», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Видеозаписи кормлений животных публикуют в будни на официальных страницах зоосада в социальных сетях. В некоторых видео камеры закреплены на голове киперов, таким образом, зрители могут посмотреть на трапезы зверей от первого лица. По одному видеоролику с показательным кормлением размещают в сети каждый день с понедельника по пятницу в 19:00.

На сайте зоопарка можно найти онлайн-трансляции из вольеров больших панд, орангутанов, саймири и мартышек диана. Понаблюдать за жизнью обезьян можно ежедневно с 09:00 до 17:00, трансляции из вольеров больших панд доступны круглосуточно.

Также в четверг в 19:30 состоится онлайн-лекция о том, как зверям и птицам удается выживать в суровых климатических условиях Антарктиды.

Москвичи и гости столицы смогут поддержать зоопарк и его обитателей, заранее купив входной билет до 10 апреля. Им можно будет воспользоваться до конца текущего года после того, как зоопарк вновь начнет принимать посетителей. Во время карантина билеты продают по сниженной цене — за 500 рублей. При этом обычно входной билет стоит 600 рублей в будни, а также 800 — в выходные и праздничные дни.

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