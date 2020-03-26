РИАМО - 26 мар. В рамках борьбы с распространением коронавируса в Подмосковье приостанавливается работа бань и душевых, соответствующее постановление губернатора Московской области опубликовано на официальном портале правительства региона.

«В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить: <…> услуги бань и душевых», — говорится в документе.

В Подмосковье также приостанавливается посещение развлекательных заведений, в том числе ночных клубов, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и других подобных заведений.

Кроме того, временно приостановлены любые массовые мероприятия в помещениях и под открытым небом. В то же время гулять в парках в одиночку или с семьей не запрещено.

В Московской области объявлен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу, жители старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому. Школьники переведены на дистанционное обучение.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>