РИАМО - 26 мар. Изменения федерального закона №223-ФЗ, которые вступают в силу уже 28 марта, станут действенной мерой для поддержки самозанятх москвичей, они позволят им активнее участвовать в городских торгах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Если ранее эта категория предпринимателей участвовала в закупках госкомпаний и госкорпораций на общих основаниях, то теперь они приравниваются к субъектам малого и среднего предпринимательства и получают соответствующие преференции», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

В числе мер поддержки, которые получат самозанятые после приравнивая к субъектам малого и среднего предпринимательства, — обязательство заказчиков осуществлять определенный объем закупок, а также фиксированный срок оплаты поставленной продукции.

«В качестве точки доступа к закупкам малого объема самозанятые граждане могут использовать портал поставщиков. Сегодня на этом интернет-ресурсе зарегистрированы почти 15 тысяч физических лиц. Как показывает практика, они готовы оказывать услуги по консалтингу, технической экспертизе, организации мероприятий», — добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Возможности портала поставщиков доступны пользователям более чем из 30 регионов России. Ресурс работает как единая площадка, на которой можно получить оперативный и удобный доступ к проводимым государственными организациями закупкам.