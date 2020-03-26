РИАМО - 26 мар. С четверга для жителей Подмосковья старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, приостановлен бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте, соответствующее постановление губернатора Московской области опубликовано на официальном портале правительства региона.

Жители Подмосковья старшего возраста и жители с хроническими заболеваниями обязаны с четверга соблюдать режим самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Обеспечить приостановление в указанный период (с 26 марта по 14 апреля – ред.): <…> оформления билетов с использованием социальных карт жителей Московской области, обязанных соблюдать режим самоизоляции <…>, для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения», — говорится в документе.

Кроме того, жители старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями не смогут использовать социальные карты для проезда в городском и пригородном сообщении Подмосковья, наземном транспорте Москвы, метро и на МЦК.

Эти меры распространяются на жителей с болезнями эндокринной системы (инсулиновый сахарный диабет), астмой, другими болезнями органов дыхания, болезнями системы кровообращения, хронической болезнью почек третьей – пятой стадий, на тех, у кого есть трансплантированные органы и ткани, новообразования.

Для граждан пожилого возраста, которые находятся на социальном обслуживании на дому, и для получателей социальных услуг в учреждениях соцобслуживания проведут курсы личной гигиены в рамках антивирусной профилактики.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. В регионе работает горячая линия 8-800-550-50-30.

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