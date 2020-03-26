РИАМО – 26 мар. В период распространения новой коронавирусной инфекции необходимо не забывать употреблять большое количество чистой воды, для укрепления иммунитета нужно есть овощи и фрукты, наполненные витамином С, сообщила РИАМО консультант по питанию, фитнес-диетолог, коуч по здоровью Нью-Йоркского института питания Institute for Integrative Nutrition Диляра Бареева.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. В России предпринимаются беспрецедентные меры для борьбы с заболеванием. Так, в Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Ранее главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина рассказала, что создание вакцины от коронавируса Covid-19 может занять не менее года. Поэтому в такой период особенно важно следить за питанием и знать способы по укреплению иммунитета.

«Прежде всего, пейте большое количество чистой воды - от 30 миллилитров на 1 килограмм веса. В основные приемы пищи добавляйте зелень, а также различные овощи и фрукты, особенно которые богаты на витамин С - болгарский перец, брокколи, апельсины, лимон, киви, лайм и так далее», - сказала Бареева.

Она отметила, что также в рацион необходимо добавить имбирь. Например, его можно натереть на терке и смешать с медом, который можно употреблять и отдельно, но только в свежем виде. Мед теряет свои полезные свойства при добавлении в горячий чай. Не следует забывать и про свежие и замороженные ягоды, так как в них содержится большое количество витаминов.

Фитнес-диетолог напомнила, что чрезмерное употребление алкоголя, а также курение, в том числе и кальянов, ослабляют работу иммунной системы, поэтому в такой период лучше полностью отказаться от этих вредных привычек.

Кроме того, она рекомендовала отказаться от употребления простых углеводов, которые приводят к упадку энергии, плохому настроению, сниженному иммунитету и депрессивным состояниям. Пшеничная мука первого, второго и высшего сортов, белый сахар, глюкозный и фруктовый сиропы, все продукты с фруктозой в составе и белый круглозерновой рис являются именно такими продуктами.

«Сократите молочные продукты, так как они стимулируют выработку слизи в организме (Covid-19 опускается на слизистую оболочку гортани – ред.). Меньше употребляйте красное мясо и сократите глютен в рационе, который содержится в пшенице, ржи и продуктах из них», - добавила Бареева.

Она также дала несколько советов по питанию для тех, у кого наблюдается повышение температуры тела, которая может подняться и при заражении коронавирусом. В частности, питаться нужно, когда возникнет потребность в приеме пищи по причине внутренних сигналов организма, таких как пустой желудок. Более того, необходимо увеличить потребление чистой воды.

Тем, у кого повышенная температура, следует исключить из рациона мясо, жирную рыбу, птицу, острые специи, имбирь, молочные продукты, хлеб, овощи, в которых содержится крахмал, а также максимально сократить животный белок, но при этом можно по необходимости употреблять яйца, нежирную белую рыбу, морепродукты и куриный бульон, уточнила Бареева.

«Кушайте растительные виды белка, такие как: нут и белая фасоль. Добавляйте зелень в каждый прием пищи, употребляйте ягоды, а из круп можно кушать бурый рис, перловку и киноа», - подчеркнула Бареева.

Также она напомнила, что перед началом применения каких-либо добавок и витаминов необходимо проконсультироваться с врачом.

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