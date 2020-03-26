РИАМО - 26 мар. Центр патриотического воспитания и школьного спорта будет проводить онлайн-уроки физкультуры «Здоровые каникулы», 10-минутные занятия будут подстраиваться под расписания уроков детей, упражнения приспособлены для домашних условий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Очень важно поддерживать активный образ жизни, особенно детям. Мы постараемся подать положительный пример, будем проводить зарядку, чтобы ребята не просто занимались спортом, но делали это правильно и безопасно», — сказал директор центра патриотического воспитания и школьного спорта Матвей Говорущенко.

Спортсмены центра будут показывать базовые упражнения из разных видов спорта, среди которых баскетбол, футбол, легкая атлетика и гимнастика. Дети также смогут принять участие в танцевальных перерывах на базе симулятора Just Dance.

Присоединиться к онлайн-тренировкам «Здоровые каникулы» можно в Instagram, а записи занятий будут опубликованы на страницах центра в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

На данный момент по всему миру выявлено более 471 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекции. В России зафиксировали 658 случаев данного заболевания. В стране принимаются беспрецедентные меры для борьбы с распространением вируса.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>