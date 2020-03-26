РИАМО - 26 мар. Московские музеи приглашают своих посетителей в интернет-пространство на время, когда основные площадки закрыты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией, все желающие могут посетить YouTube-каналы с интересными интервью и лекциями, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«18 музейных площадок Москвы приглашают посмотреть видеолекции, интервью, записи мастер-классов и документальные фильмы. Темы самые разные: история, искусство, естественные науки», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.
Например, Дарвиновский музей - наиболее популярный музей Москвы в YouTube. Во время просмотра видеолекций пользователи могут узнать, в каких природных условиях жили первые люди, когда и где появились одни из крупнейших динозавров — тираннозавры.
На канале музея-заповедника «Царицыно» загружены лекции, посвященные модным тенденциям в одежде на рубеже XIX и XX веков, новогодним и рождественским традициям при дворе российских государей в XVI — начале XX века, а также роли последней императрицы России Александры Федоровны в развитии системы образования.
Московские музеи с официальными YouTube-каналами:
— Государственный Дарвиновский музей;
— Государственный музей-заповедник «Царицыно»;
— Московский государственный объединенный музей-заповедник;
— «Мультимедиа-арт-музей»;
— Музей космонавтики;
— Дом-музей Марины Цветаевой;
— Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева;
— Государственный музей А.С. Пушкина;
— Московский музей современного искусства;
— Музей Москвы;
— Государственный музей истории ГУЛАГа;
— Московский зоопарк;
— музей-панорама «Бородинская битва»;
— объединение «Выставочные залы Москвы»;
— музей-усадьба «Кусково»;
— музейно-выставочное объединение «Манеж»;
— Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына;
— Московский государственный музей С.А. Есенина.
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