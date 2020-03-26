РИАМО - 26 мар. Московские музеи приглашают своих посетителей в интернет-пространство на время, когда основные площадки закрыты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией, все желающие могут посетить YouTube-каналы с интересными интервью и лекциями, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«18 музейных площадок Москвы приглашают посмотреть видеолекции, интервью, записи мастер-классов и документальные фильмы. Темы самые разные: история, искусство, естественные науки», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Например, Дарвиновский музей - наиболее популярный музей Москвы в YouTube. Во время просмотра видеолекций пользователи могут узнать, в каких природных условиях жили первые люди, когда и где появились одни из крупнейших динозавров — тираннозавры.

На канале музея-заповедника «Царицыно» загружены лекции, посвященные модным тенденциям в одежде на рубеже XIX и XX веков, новогодним и рождественским традициям при дворе российских государей в XVI — начале XX века, а также роли последней императрицы России Александры Федоровны в развитии системы образования.

Московские музеи с официальными YouTube-каналами:

— Государственный Дарвиновский музей;

— Государственный музей-заповедник «Царицыно»;

— Московский государственный объединенный музей-заповедник;

— «Мультимедиа-арт-музей»;

— Музей космонавтики;

— Дом-музей Марины Цветаевой;

— Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева;

— Государственный музей А.С. Пушкина;

— Московский музей современного искусства;

— Музей Москвы;

— Государственный музей истории ГУЛАГа;

— Московский зоопарк;

— музей-панорама «Бородинская битва»;

— объединение «Выставочные залы Москвы»;

— музей-усадьба «Кусково»;

— музейно-выставочное объединение «Манеж»;

— Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына;

— Московский государственный музей С.А. Есенина.

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