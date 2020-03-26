РИАМО - 26 мар. Для поддержания тела в тонусе во время самоизоляции подойдут базовые физические упражнения, для каждого человека нужно подобрать определенный набор упражнений, учитывая особенности организма, сообщил мастер спорта по спортивной аэробатике, фитнес-тренер Евгений Масев.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленную работу.

«Для поддержания тонуса мышц в домашних условиях подойдут все базовые упражнения: приседания, выпады, отжимания, упражнение на мышцы живота», - сказал Масев.

По его словам, сейчас в фитнесе очень распространено упражнение с амортизаторами - резинками. Упражнения с ними отлично подходят для занятий дома.

Для поддержания организма в хорошей форме Масев посоветовал несколько распространенных упражнений. Одно из них называется «гиперэкстензия».

«Исходное положение: лежа на животе, пальцы рук к вискам, локти не касаются пола, лопатки приведены к позвоночнику, ноги на ширине таза, стопы в пол. На вдохе поднимаем грудную клетку от пола, удлиняя шею, макушкой головы тянемся вперед, взгляд в пол. С выдохом возвращаемся в исходное положение», - объяснил он.

Второе упражнение называется «плечевой мост». Чтобы его выполнить, нужно принять исходное положение: лечь на спину, ноги согнуть в коленях, стопы подтянуть к ягодицам и прижать к полу. С выдохом нужно «подкрутить» таз, направляя копчик вверх, поднять таз, а тяжесть тела распределить на плечи и пятки. На вдохе надо вернуться в исходное положение.

«Для каждого человека нужно подобрать определенный набор упражнений, учитывая особенности организма», - отметил фитнес-тренер.

Он добавил, что даже в домашних тренировках нельзя переусердствовать. Организму нужно давать комфортную нагрузку, чтобы не перегрузить центральную нервную систему.

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