РИАМО - 26 мар. В Подмосковье и столице в четверг будет солнечно, осадков не ожидается, атмосферное давление будет превышать норму, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в дневные часы составит от плюс 11 до плюс 13 градусов в Москве и от плюс 8 до плюс 13 в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Скорость ветра западного направления составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы на 10-13 единиц.