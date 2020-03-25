РИАМО - 25 мар. Сеть кинотеатров «Каро» временно приостанавливает деятельность своих столичных кинозалов в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

«Сеть кинотеатров «Каро» приостанавливает деятельность всех своих кинотеатров в Москве на период карантина», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сети подчеркнули, что безопасность и здоровье посетителей являются безусловным приоритетом для компании.

Деньги за ранее купленные билеты клиентам вернут автоматически — придет оповещение об отмене транзакции. О возобновлении работы кинотеатров объявят дополнительно.

Ранее власти столицы приостановили работу развлекательных учреждений в Москве из-за ситуации с коронавирусом Covid-2019.

Ограничение коснулось кинотеатров, кафе, баров и других мест массового посещения.

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