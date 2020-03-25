РИАМО - 25 мар. Несанкционированная свалка была ликвидирована на подмосковных землях возле деревни Авдотьино Волоколамского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

На участке сельхозназначения площадью 15 гектаров неизвестные стали выгружать мусор. О нарушении сообщили жители близлежащей деревни.

«Инспекторы управления контроля за использованием имущества выехали на участок для осмотра и обнаружили навалы пищевого и строительного мусора. В недельный срок свалка была ликвидирована», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она отметила, что с данного земельного участка вывезли свыше 70 кубометров отходов.