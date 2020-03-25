РИАМО - 25 мар. Ограждение установили на склоне Москвы-реки в районе, где проводится обследование загрязненного грунта перед его вывозом, работы проводят рядом с местом, где пройдет Юго-Восточная хорда, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Для этого установлено 25 опор для ограждения, смонтирован профлист между опорами на протяжении 15 погонных метров», - говорится в сообщении.

Допуск посторонних строго воспрещен во время проведения работ по обследованию, извлечению грунта, его упаковке и перемещении.

Повторное исследование на закрытой территории проведет после извлечения грунта лаборатория ФГУП «Радон», которая комплексно работает на участке строительства мостового перехода в составе Юго-Восточной хорды. Работы проводят на правом берегу Москвы-реки между Московским заводом полиметаллов на западе, железнодорожным мостом Курского направления на востоке, рекой на севере и Каширским шоссе на юге.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что исследования подтвердили наличие радиационного загрязнения грунта возле Московского завода полиметаллов, где планируется построить Юго-Восточную хорду. На данном участке планируют провести полномасштабную рекультивацию. Зараженный грунт вывезут за пределы мегаполиса.