РИАМО - 25 мар. Представители Дмитровского округа приняли участие в чемпионате России по керлингу на колясках в составе сборной Подмосковья, им удалось завоевать бронзу, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Соревнования проходили на базе керлинг-клуба «Пингвин» в Новосибирске с 16 по 23 марта.

«Команда Московской области заняла третье место. В ее составе выступали Валерий Ульянов, Римма Мамбеткаримова, Виталий Данилов и Владислав Макаров. Трое спортсменов – дмитровчане. <…> Поздравляем керлингистов с бронзой чемпионата России, а также их тренера Анну Дмитриевну Грецкую», - говорится в сообщении.

Всего в соревнованиях участвовали 13 команд — от Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Самарской области, Челябинской области, Свердловской области, Новосибирской области, Томской области, Севастополя, Красноярского края, Краснодарского края и Удмуртской Республики.