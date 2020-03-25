РИАМО - 25 мар. За минувшие сутки к сервису «Яндекс.Еда» подключились порядка 200 новых заведений общепита – это в шесть раз больше, чем в обычный день в феврале, говорится в сообщении пресс-службы компании.

30% новичков из Москвы и Подмосковья, остальные из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Больше половины всех новых заведений – это независимые рестораны или небольшие локальные сети, предлагающие европейскую, азиатскую, авторскую кухни и бургеры.

«Некоторые рестораны вынуждены закрывать залы из-за низкого спроса. Самое важное для них сегодня – как можно скорее перейти на работу с доставкой, чтобы сохранить клиентов и рабочие места. На прошлой неделе мы радикально сократили среднее время подключения нового заведения к платформе «Яндекс.Еда» с семи суток до одного дня», - отметил генеральный директор компании Дмитрий Масюк.

Он уточнил, что многие из данных заведений раньше не работали с доставкой готовых блюд.

Так, в сервисе уже доступны «Гранд Европейский экспресс», Cook'kareku, «Erwin РекаМореОкеан», «Пифагор», гастрономический центр «Зарядье», Rossini, «Блок», «Белуга», «Восход», Lucky Izakaya bar, Eve, Buba by sumosan, «Рыба моя», «Северян», Pinch, Uilliam's и многие другие.

При этом в компании также отметили рост заявок на подключение: в 1,5 раза выросло количество запросов на обновление меню, в два раза – на заведение новых акционных предложений и в три раза – на изменение графика доставки из ресторана из-за сокращения рабочего времени.

Для ресторанов, которые перестали принимать посетителей и продолжат работать только в режиме dark kitchen, сервис подготовил специальные наклейки на дверь заведения. Они сообщают посетителям, что зал пока закрыт, но можно заказать блюда из этого заведения с доставкой.

Распространение нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. В мире насчитывается свыше 454 тысяч случаев заражения, в России - 658 заболевших.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>