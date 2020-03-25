РИАМО - 25 мар. В 2020 году Минэнерго Подмосковья запланировало реализацию комплекса мероприятий по повышению информированности жителей и администраций о работе коммунальных предприятий региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В первом полугодии будет запущен публичный сервис «Карта плановых отключений», который позволит всем жителям и предприятиям Подмосковья точно знать, когда и где будут проводиться плановые отключения, причем по всем видам ресурсов – электроэнергия, отопление, канализация, горячее и холодное водоснабжение», – говорится в сообщении.

После запуска системы Минэнерго Подмосковья совместно с министерством государственного управления, информационных технологий и связи региона проведет доработку мобильного приложения «Добродел». В нем впервые в России появится новая услуга уведомления о плановых отключениях регионального уровня по всем видам ресурсов.

«Плановые отключения необходимы для проведения профилактических и ремонтных работ с целью надежного энергоснабжения жилых домов и социально значимых объектов. В это время проходят обследования, обслуживание, наладка оборудования, замена неисправных элементов», – отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Самарин подчеркнул, что сервисы в первую очередь создаются для того, чтобы максимально информировать жителей Подмосковья о датах и сроках отключений.

До 1 апреля министерство энергетики заключит соглашения об информационном взаимодействии для обеспечения работы единой дежурно-диспетчерской службы технологических отключений со всеми муниципальными дежурно-диспетчерскими службами. Также в этот срок должны будут обеспечить подключение ресурсоснабжающих организаций к единой дежурно-диспетчерской службе Минэнерго Подмосковья.

К 1 июля в рамках второго этапа к ЕДДС подключат более 200 крупных и средних ресурсоснабжающих организаций Подмосковья. Создадут единую информационную систему, в которой будет собрана информация о всех технологических нарушениях, сроках и этапах устранения.

В 2019 министерство энергетики Подмосковья запустило единую дежурно-диспетчерскую службу технологических отключений (ЕДДС) для мониторинга и анализа технологических нарушений в работе систем. ЕДДС хранит информацию обо всех инцидентах по всем видам ресурсов на уровне региона.