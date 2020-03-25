РИАМО - 25 мар. В Дмитровском округе оштрафовали женщину за нарушение обязательных требований земельного законодательства, ее участок не использовался по назначению, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В 2019 году инспекторами отдела муниципального земельного контроля администрации Дмитровского городского округа Московской области была проведена внеплановая проверка фактов нарушений обязательных требований земельного законодательства в отношении И.Н. Миловой», - говорится в сообщении.

Нарушения были допущены на земельном участке площадью 64,79 гектара под сельскохозяйственное использование. Участок находился в районе деревни Кузяево. Специалисты установили, что участок не использовался по целевому назначению.

«Отсутствуют следы сельскохозяйственной деятельности, на участке имеется зарастание борщевиком Сосновского, сорной травой и древесно-кустарниковой растительностью. Работы по возделыванию сельскохозяйственных культур не производятся», - отмечается в материале.

В итоге Милову привлекли к ответственности, назначив штраф в размере 50 тысяч рублей.