РИАМО - 25 мар. Для представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья и столицы 26 марта в 11:00 компания «Россети Московский регион» проведет вебинар, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Тема вебинара: «Технологическое присоединение в Московском регионе. Новая программа поддержки малого и среднего бизнеса».

«Также вебинар будет интересен физическим лицам, которые планируют в ближайшее время подать заявку на техприсоединение к электросетям либо вступить в ряды представителей малого и среднего бизнеса», — говорится в материале.

Специалисты компании расскажут об изменениях в законодательстве России, упрощении процедуры техприсоединения к электросетям мощностью до 150 киловатт для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Также на вебинаре дадут разъяснения о программе «Присоединение ОНЛАЙН» для поддержки малого и среднего бизнеса в Московском регионе, которая начнет действовать с 1 июля 2020 года.

Эксперты объяснят, как подать заявки на техприсоединение, в том числе и дистанционно через личный кабинет на портале компании или через приложение ПАО «Россети».

Кроме того, специалисты компании ответят на вопросы потребителей.