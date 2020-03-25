РИАМО - 25 мар. Более 5,8 тысяч нарушений жилищного законодательства по предписаниям Госжилинспекции устранили в Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Больше всего нарушений устранили в Химках, Мытищах, Истре, Наро-Фоминске, Ивантеевке, Лобне и в других населенных пунктах.

«С начала года Госжилинспекция провела около 14 тысяч мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю. Обследовано более 19 тысяч многоквартирных домов. Выдано 1342 предписания об устранении выявленных нарушений и составлено 1185 протоколов об административной ответственности», - говорится в сообщении.

Нарушители жилищного законодательства перечислили в бюджет Московской области 50,4 миллиона рублей. В настоящий момент ведомство приостановило проверки до 1 мая из-за распространения коронавируса.