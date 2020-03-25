РИАМО - 25 мар. Заместитель министра культуры Московской области Инга Морковкина посетила ДК «Бригантина» в Дмитровском округе, в котором занимаются члены «Клуба юных моряков», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«На данный момент в клубе состоят более 50 школьников. Они приходят сюда после основных уроков и изучают историю армии и флота, устройство кораблей, проходят военную подготовку, занимаются спортом», - говорится в сообщении.

«Клуб юных моряков» работает с 1986 года. Он является единственным в своем роде в Подмосковье. Финансирование осуществляется администрацией Дмитровского округа, а годовой бюджет составляет 1,4 миллиона рублей. Также клубу бесплатно предоставляют три учебных класса, один компьютерный класс и кают-компанию. Воспитанники пользуются актовым залом и спортивным залом в местном ФОКе.

В прошлом году была оказана целевая поддержка: закуплена форменная одежда и две пневматические винтовки для занятий.

За все время работы клуб прошли более 300 школьников, которые поступили в военные училища разной направленности. Один из самых знаменитых выпускников — штурман подлодки «Курск», капитан-лейтенант Максим Сафонов. Его имя сегодня носит клуб.