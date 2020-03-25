РИАМО - 25 мар. Комитет по управлению имуществом администрации Одинцовского округа Подмосковья подал иск в Арбитражный суд Подмосковья с просьбой расторгнуть договор аренды земельного участка, заключенный между администрацией поселения Большие Вяземы и ООО «Спектр», общество нарушало правила землепользования, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии Подмосковья привлекли к процессу в качестве третьего лица, ведомство поддержит исковые требования, так как компанию «Спектр» неоднократно уличали в нарушении природоохранного законодательства.

«На протяжении двух лет общество на арендуемом участке принимало и складировало отходы, не оборудовав для этой цели специальную площадку. Были зафиксированы факты сжигания мусора, что послужило причиной многочисленных жалоб жителей поселения. В 2018 году Минэкологии проводило по этому поводу административное расследование», – говорится в сообщении.

Администрация округа направляла компании обращения с требованием прекратить прием отходов, однако нарушители никак не отреагировали. Теперь им придется лишиться участка в судебном порядке.