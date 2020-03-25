РИАМО - 25 мар. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Чехов объявили электронный аукцион по продаже нежилых помещений, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Нежилое помещение площадью 185,9 квадратных метра расположено в селе Троицкое, дом 10а, помещение 4. Начальная цена – 2,937 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Второе нежилое помещение площадью 197,3 квадратных метра расположено там же, это помещение 5. Его начальная цена составляет 3,096 миллиона рублей.

Удобное расположение зданий и развитая транспортная доступность делают каждый из лотов как вместе, так и по отдельности, отличной площадкой для начала или развития бизнеса.

Городской округ Чехов – один из наиболее крупных округов южного Подмосковья, с достаточно развитой дорожной сетью. Через него проходят, к примеру, Московско-Курская железная дорога и автомагистраль «Крым».