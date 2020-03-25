РИАМО - 25 мар. В связи с распространение коронавирусной инфекции Московская областная станция переливания крови усилила меры безопасности для доноров, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, доноры продолжают сдавать кровь и ее компоненты, а станция работает в штатном режиме. Тем не менее, работу службы пришлось скорректировать.

«Мы отменяем донорские акции с численностью более 50 человек и создаем условия для предотвращения скопления большого количества людей. Специалисты ведут активную работу по привлечению доноров на станцию. Потребность в компонентах крови остается в Подмосковье на прежнем уровне», — сказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Она подчеркнула, что сдача крови поможет многим пациентам, находящимся в тяжелом состоянии, сохранить жизнь и вернуть здоровье. Аппалуп также поблагодарила доноров за проявление сознательности и милосердия.

Донорская кровь и ее компоненты, заготовленные в Подмосковье, поступают в медорганизации области, в том числе в перинатальные центры для помощи тем, кто нуждается в переливании. Они необходимы для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями.

Любой желающий может принять участие в донорской акции и помочь людям, нуждающимся в компонентах крови. Всю информацию можно найти на сайте или уточнить по телефону: 8 (495) 305-77-00.

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