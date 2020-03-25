РИАМО - 25 мар. Сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям задержали оформление партии из более 15 тысяч суточных цыплят из Великобритании в подмосковных Химках, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В аэропорту «Шереметьево» на СВХ ООО «Москва-Карго» было приостановлено оформление партии племенных суточных цыплят в количестве 15,4 тысячи голов, поступившей из Соединенного Королевства Великобритании», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 13 марта 2020 года. В материале поясняется, что при проведении пограничного ветеринарного контроля было установлено отсутствие информации в ветеринарном сертификате по благополучию местности, утвержденной едиными ветеринарно-санитарными требованиями по гриппу птиц (кроме района Мид-Суффолк Великобритании).

Груз оформили после предоставления гарантийного письма от ветеринарной службы Владимирской области, заключается в материале.