РИАМО - 25 мар. Власти Московской области вместе с застройщиками планируют подготовить комплекс мер поддержки, чтобы строительство в регионе шло в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин провел совещание с представителями строительных фирм региона. Главная задача - понять, какие административные меры могут быть приняты для того, чтобы сохранить текущие темп и объем строительства в Московской области.

«Задача правительства Московской области – достигнуть показателей, определенных национальным проектом на 2020 год. Наш приоритет – развитие индивидуального жилищного строительства. Однако на многоквартирные дома сегодня приходится более половины от объема вводимого жилья в Московской области. Поэтому нам нужно понять, с какими трудностями сегодня могут столкнуться застройщики в текущей экономической ситуации, и совместно разработать комплекс мер для того, чтобы строительство в регионе шло в штатном режиме», - сказал Фомин.

По словам застройщиков, пока ситуация на строительном рынке стабильная и они делают все возможное, чтобы не отодвигать сроки сдачи объектов.

«Мы детально анализируем действующие и запланированные контракты на предмет рисков изменения цен, а также использования импортных и отечественных комплектующих. Можно с уверенностью сказать, что ситуация на строительных объектах компании стабильная. Мы делаем все, чтобы наши клиенты получили ключи от квартир в срок», - прокомментировала вице-президент ГК «Инград» Юлия Вавилина.

Также застройщики заверили, что на строительных площадках проводится утренний фильтр температуры тела рабочих для того, чтобы не допускать больных сотрудников.