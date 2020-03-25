РИАМО - 25 мар. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области за две недели пресекли случаи нарушения покоя граждан в десяти городских округах, нарушителями оказались строительные организации, не соблюдавшие правила областного законодательства в сфере соблюдения тишины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Организации нарушали нормы соблюдения тишины и покоя граждан, особенно в ночное время. Нарушения были пресечены благодаря действиям инспекторов Госадмтехнадзора в муниципальных образованиях региона. По итогам надзорной деятельности нарушителей привлекли к административной ответственности.

«Были пресечены случаи нарушения покоя граждан в обеденное и ночное время в Ленинском городском округе, Егорьевске, Ивантеевке, Пушкинском, Протвине, Мытищах, Подольске, Лосино-Петровском, Жуковском и Коломенском», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области – главный государственный административно-технический инспектор региона Олег Баженов.

В Подмосковье действует закон об обеспечении тишины и покоя граждан, который предусматривает жесткие санкции в отношении нарушителей. При первом нарушении выносится устное предупреждение.