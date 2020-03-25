РИАМО - 25 мар. Мастер-классы и семинары городской образовательной программы «НКО Лаб», которые проводятся еженедельно, будут проходить в формате онлайн, поучаствовать в них могут сотрудники благотворительных фондов и других некоммерческих организаций (НКО), и все желающие, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Город сохранит образовательную и консультационную поддержку общественных проектов. Так, программа «НКО Лаб», учитывая обстоятельства, переводится в онлайн-формат. Занятия, как и раньше, будут проходить каждую неделю», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Наталья Сергунина.

Занятия программы бесплатные, они проходят два раза в неделю. В рамках семинаров эксперты некоммерческого сектора делятся опытом, а также отвечают на вопросы. Коворкинг-центр НКО комитета общественных связей и молодежной политики Москвы выступил организатором.

В марте мастер-классы и семинары программы «НКО Лаб» будут посвящены особенностям бухгалтерского учета в НКО. Ближайшее онлайн-занятие пройдет 26 марта. Чтобы посмотреть урок, необходимо авторизоваться на сайте «Душевная Москва», далее на странице вебинаров выбрать интересующий и присоединиться к участию.

Подробное расписание вебинаров и списки спикеров опубликованы на сайте «Душевная Москва».

На YouTube-канале «НКО Лаб» можно найти архив семинаров и мастер-классов, посвященных социальному проектированию, созданию сайтов, стратегическому управлению организации и другим вопросам. Также у представителей НКО есть возможность получить письменную консультацию бухгалтера или юриста. Сервис доступен в разделе «Письменная консультация» на сайте «Душевная Москва».

С 2016 года проходят занятия и консультации городской образовательной программы «НКО Лаб». Уже состоялось более тысячи обучающих мероприятий.