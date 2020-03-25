РИАМО - 25 мар. Экологи заметили на гнездовании ночную хищницу – серую неясыть, на протяжении нескольких лет птица не меняет свое «место жительства», говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Работники ведомства обнаружили трех слетков этой птицы – птенцов, которые вылетели из гнезда и начинают готовиться к самостоятельной жизни. Специалисты рекомендуют не трогать малышей – совята беспомощны только на первый взгляд, но на самом деле их родители за ними присматривают, кормят и защищают.

«Сытой и здоровой птице холод не страшен. А родители постоянно находятся неподалеку, присматривают за своими детьми, кормят их и защищают. Да и выкормить хищную птицу в домашних условиях без специальных знаний и умений невозможно. Совенок может просто погибнуть», – уточняется в сообщении.

Если птенцу угрожает опасность – например, рядом находится собака без поводка – нужно перенести совенка на небольшое расстояние и посадить на крепкую ветку высоко над землей.

Если птица ранена, может потребоваться помощь специалистов. В этом случае необходимо сообщить о происшествии по телефону горячей линии единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77.

Серая неясыть – сова средних размеров, распространена по всей Европе и Центральной Азии. В Москве этот вид занесен в Красную книгу. Охотится птица в густых сумерках, а днем прячется в кронах деревьев или дуплах. На протяжении нескольких лет птица не меняет свое «место жительства».