РИАМО - 25 мар. В Дмитровском округе активисты с целью поддержки одиноких людей старшего возраста раздали им 172 продуктовых, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«По инициативе главы Дмитровского округа Ильи Поночевного вместе с благотворительным фондом «Дари надежду» и волонтерами привезли 172 продуктовых набора одиноким пожилым людям», - говорится в сообщении.

Также в рамках акции ветеранам вручили памятные медали к 75-летию Победы.

В период с 26 марта по 14 апреля для работающих и неработающих пенсионеров будет действовать режим домашнего карантина. Работодатель обязан предложить людям пожилого возраста трудиться удаленно с сохранением зарплаты. При этом соцслужбы и волонтеры будут доставлять на дом продукты и лекарства.