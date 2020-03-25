РИАМО - 25 мар. Будущий вестибюль на железнодорожной станции Каланчевская расположится под железнодорожным путепроводом, будет иметь сквозной проход, который соединит улицу Каланчевская и Комсомольскую площадь, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Новое местоположение вестибюля обеспечит шаговую доступность для пассажиров МЦД-2 со станцией метро «Комсомольская» и Ярославским, Казанским, Ленинградским вокзалами.

«Вестибюль включит в себя лестничные и эскалаторные выходы на новые островные платформы МЦД-2 и будущего МЦД-4, которые оборудуют навесами на всю длину, информационными стелами и табло. На платформах появятся современное светодиодное освещение, а также скамейки и урны», – говорится в сообщении.

Фасады вестибюля выполнят из стекла. В нем разместят кассовые павильоны, санитарные комнаты, лифты для маломобильных граждан. Предусмотрены зоны для билетопечатающих и вендинговых аппаратов.

В настоящее время завершаются работы по обустройству временной деревянной островной платформы в междупутье. В мае планируется закрыть платформу №2 Рижского направления для последующего демонтажа, платформа №1 – на Курское направление – пока продолжит работу.

Со стороны Комсомольской площади вход на деревянную платформу будет осуществляться через платформу №1 по временному мосту.