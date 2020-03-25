РИАМО - 25 мар. В подмосковных лесах действует четырехуровневая система видеомониторинга, одной из основных ее составляющих является авиационное патрулирование лесов от пожаров, на патрулирование заключен контракт, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Ежегодно комитет лесного хозяйства Московской области заключает контракты на организацию полетов самолетов и вертолетов над лесами региона. В задачи подведомственного комитету учреждения ГАУ Московской области «Центрлесхоз» входит выполнение мер пожарной безопасности и тушение пожаров в лесах на землях лесного фонда.

«Зона авиационного мониторинга земель лесного фонда Подмосковья составляет 885,6 тысячи гектаров. Государственным заданием 2020 года утверждены четыре маршрута авиационного патрулирования – три основных и один дополнительный на случай высокой пожарной опасности. К патрулированию будут привлечены четыре самолета Cessna-182 и вертолет Robinson-44», ­– говорится в сообщении.

Авиационное патрулирование будет проводиться от одного до трех раз в сутки с учетом класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды и наличия действующих лесных пожаров.

На территории региональных лесов организована и используется четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности – наземное патрулирование по более чем 1,3 тысячи маршрутам.

Благодаря системе видеомониторинга лесных пожаров обеспечивается 100% охват территории земель лесного фонда. Используются 89 видеокамер, проводится авиационное патрулирование с зоной мониторинга 879,05 тысячи гектаров, осуществляется космический мониторинг, с помощью которого контролируется появление термоточек для выявления очагов лесных пожаров.

В марте 2020 года был заключен контракт с некоммерческим предприятием «Невский аэроклуб» на оказание услуг по авиационному патрулированию лесов Московской области от пожаров общим объемом 698 летных часов.