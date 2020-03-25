РИАМО - 25 мар. Пассажиропоток в автобусах Подмосковья уменьшился на 23% по сравнению с началом месяца, школьники на 65% реже стали пользоваться автобусами, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Например, на маршрутах «Мострансавто» пассажиропоток снизился на 30%, при этом на маршрутах ездит на 81% школьников меньше», — говорится в материале.

Количество пассажиров в общественном транспорте Подмосковья будет снижаться из-за перехода образовательных учреждений на дистанционный режим обучения, а сотрудников — на удаленный формат работы.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности, отменены массовые мероприятия, людям старше 65 лет настоятельно рекомендовали самоизолироваться.

В связи с распространением коронавируса в транспортных средствах Подмосковья по рекомендации Роспотребнадзора отменили продажу билетов за наличные, расплачиваться можно по карте «Стрелка», банковской картой или с помощью гаджетов.

С 26 марта для школьников с 5 до 11 классы не будет действовать льготный проезд.

Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 451 тысячи случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 20 тысяч заболевших, выздоровели свыше 112 тысяч пациентов.

В России зафиксировано 658 случаев заражения, 29 пациентов выздоровели.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>