РИАМО - 25 мар. Более 1,6 миллиона московских пенсионеров уже получили денежную выплату в связи с карантином, данная выплата полагается как работающим, так и неработающим пенсионерам, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Материальная помощь в размере 4 тысяч рублей предоставляется пожилым жителям столицы, находящимся на самоизоляции. Две тысячи рублей выплачиваются авансом, еще 2 тысячи рублей – после окончания 14-дневного карантина при условии его соблюдения.

«Выплаты за соблюдение режима изоляции уже перечислили 1,6 миллиона москвичей старше 65 лет. Они получают их на тот же счет, куда обычно приходят пенсия и прочие соцвыплаты», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что данная выплата полагается как работающим, так и неработающим пенсионерам. Остальные жители старше 65 лет также получат денежные выплаты в ближайшее время.

Самоизолированным лицам с хроническими заболеваниями выплата оформляется в индивидуальном порядке после обращения на горячую линию по телефону: 8 495 870 45 09.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>