РИАМО - 25 мар. Инспекторы экологического надзора проведут обследование реки Куньи в районе деревни Самойлово Сергиево-Посадского городского округа, основанием для проверки стало заявление гражданина о появлении неприятного запаха от речной воды, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Мужчина сообщил о резком запахе химикалий от воды. Аналогичное обращение гражданин направил в полицию. В рамках доследственной проверки сотрудники спецслужб провели анализ проб речной воды.

«По предварительным данным, на момент отбора проб в воде были превышены предельно допустимые концентрации соединений азота, железа и других веществ», – говорится в сообщении.

Полиция организовала опрос руководителей всех предприятий, которые могли быть причастны к загрязнению, однако все они и, в частности, представитель ООО «Скоропусковский синтез», отрицали факт сбросов неочищенных сточных вод или химикалий.

В ближайшее время будет проведен рейдовый осмотр акватории и прибрежной полосы реки Куньи с тем, чтобы установить достоверность полученной информации о загрязнении водного объекта.

Ранее Минэкологии Подмосковья проводило проверку по аналогичному обращению. Тогда в ходе проверки сотрудники министерства установили, что произошел залповый выброс загрязняющих веществ в Кунью с территории ООО «Скоропусковский синтез». Руководители предприятия признали факт загрязнения реки и организовали работы по тампонированию источника сбросов.