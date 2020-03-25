РИАМО - 25 мар. Российская столица еще не прошла пик заболеваемости Covid-2019, ситуацию усложняет то, что через столичные аэропорты прошла половина людей, вернувшихся из зараженных регионов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы только в начале пика заболевания. Будем надеяться, что он будет более плавным и более безболезненным чем то, что мы наблюдаем в других странах. Но то, что он будет, я в достаточной степени уверен», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он добавил, что через Москву прошла половина всех приехавших из-за границы людей.

«Плюс сами москвичи любят поездить по «заграницам». Многие побывали в Куршавеле и привезли чемодан вирусов оттуда», - заключил мэр.

На сегодняшний день в Москве выявлено 410 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 15 человек.

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