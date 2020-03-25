РИАМО - 25 мар. Банкомат может не вернуть владельцу карту по нескольким причинам, одной из которых является ее истекший срок годности, сообщает aif.ru.

«Некоторые терминалы изымают просроченную карту, не предупреждая об этом ее владельца», - сказала координатор программы повышения финансовой грамотности в Ставропольском крае Надежда Герасименко.

Она уточнила, что также человек может три раза неправильно ввести пин-код, тогда карта будет заблокирована банкоматом. Еще банковская карта может быть неисправна (например, размагничена или повреждена).

«Вы отвлеклись и не извлекли карту в течение заданного времени (обычно не более 1 минуты). Терминал автоматически удерживает ее, чтобы карта не могла попасть в руки посторонних лиц», - добавила Герасименко.

По ее словам, еще одной причиной застревания карты в банкомате могут быть мошенники, которые орудуют «ливанской петлей».

Тогда рядом с владельцем карты обязательно появится заботливый «помощник», который будет внимательно следить за пальцами, набирающими пин-код. В таком случае обязательно надо проверить картоприемник банкомата на предмет наличия мошеннического устройства.

В тех случаях, когда с картой все в порядке и рядом нет мошенников, но карта застряла в банкомате, это, скорее всего, означает, что в банкомате случился сбой. При удержании карты терминал может выдать чек пользователю, в нем будет указан код. Не стоит выбрасывать чек, он пригодится при оформлении заявления на возврат.