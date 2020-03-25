РИАМО - 25 мар. Комплекс мер по поддержке предпринимателей, которые в среду озвучил президент России Владимир Путин в ходе обращения к жителям страны из-за коронавируса, является беспрецедентным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня президент четко сформулировал просто беспрецедентный комплекс поддержки бизнеса, в том числе кредитных организаций, банков, налоговых органов и так далее», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он отметил, что власти Москвы тоже мониторят ситуацию и оказывают адресную поддержку бизнесу, особенно в секторах, которые больше всего пострадали от коронавируса, в частности, гостиничная и ресторанная сфера деятельности.

«Загруженность гостиниц сегодня упала до 20%, в ресторанах – на 10%. Конечно, им надо помогать, поэтому мы откладываем платежи по аренде, земельному налогу, имущественному налогу. Вводим комплекс мер, связанных с региональной поддержкой», - добавил Собянин.

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