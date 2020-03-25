РИАМО - 25 мар. Ежемесячно в столице порядка 6 тысяч человек болеют внебольничной пневмонией, им оказывается не менее пристальное внимание, чем заразившимся коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас вообще внебольничной пневмонией в месяц болеют 6 тысяч человек. И к ним подход такой же, как и к коронавирусной пневмонии. Таким же образом (врачи - ред.) борются за их здоровье», — сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

По его словам, около 50 человек в Москве умирает каждый месяц от обычной пневмонии.

Мэр также подчеркнул, что столичные врачи находятся на передовой в борьбе за жизни пациентов вне зависимости от эпидемиологической обстановки в городе.

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