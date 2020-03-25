РИАМО - 25 мар. Дмитровский округ на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников представят пятеро ребят, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

«В течение двух месяцев наши ученики боролись за победу на региональном этапе», - отмечается в материале.

Пятеро ребят, которые участвовали в олимпиаде по пяти разным предметам, смогли пройти дальше других. Это Екатерина Бахметьева, София Матвеец и Никита Чиликин из дмитровской гимназии «Логос», Игорь Злотников из Дмитровской школы № 1 имени В.И. Кузнецова, Полина Матерова из школы «Позитив».